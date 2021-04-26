В Украине за минувшие сутки выявили 5062 новых случая коронавируса
Наибольшее количество подтвержденных заражений в Днепропетровской области – 676
По состоянию на утро 26 апреля в Украине лабораторно подтверждено 2 030 333 случая заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки – 5062. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
"5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 апреля 2021 года. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2061 человек, летальных исходов – 195, выздоровело – 6910 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 030 333 человека, выздоровело – 1 579 438 человек, летальных исходов – 42 518", – говорится в сообщении.
В частности, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 256 случаев;
- Винницкая область – 60 случаев;
- Волынская область – 198 случаев;
- Днепропетровская область – 676 случаев;
- Донецкая область – 265 случаев;
- Житомирская область – 192 случая;
- Закарпатская – 41 случай;
- Запорожская область – 135 случаев;
- Ивано-Франковская область – 44 случая;
- Киевская область – 305 случаев;
- Кировоградская область – 203 случая;
- Луганская область – 45 случаев;
- Львовская область – 311 случаев;
- Николаевская область – 375 случаев;
- Одесская область – 397 случаев;
- Полтавская область – 106 случаев;
- Ровенская область – 144 случая;
- Сумская область – 182 случая;
- Тернопольская область – 207 случаев;
- Харьковская область – 313 случаев;
- Херсонская область – 80 случаев;
- Хмельницкая область – 40 случаев;
- Черкасская область – 277 случаев;
- Черновицкая область – 96 случаев;
- Черниговская область – 114 случаев.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения выдвинуло предложение создать собственную лабораторию по разработке вакцин из-за дефицита вакцин против COVID-19 в мире.