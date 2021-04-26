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В Украине за минувшие сутки выявили 5062 новых случая коронавируса

Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных заражений в Днепропетровской области – 676

По состоянию на утро 26 апреля в Украине лабораторно подтверждено 2 030 333 случая заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки – 5062. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 апреля 2021 года. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2061 человек, летальных исходов – 195, выздоровело – 6910 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 030 333 человека, выздоровело – 1 579 438 человек, летальных исходов – 42 518", – говорится в сообщении.

В частности, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 256 случаев;
  • Винницкая область – 60 случаев;
  • Волынская область – 198 случаев;
  • Днепропетровская область – 676 случаев;
  • Донецкая область – 265 случаев;
  • Житомирская область – 192 случая;
  • Закарпатская – 41 случай;
  • Запорожская область – 135 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 44 случая;
  • Киевская область – 305 случаев;
  • Кировоградская область – 203 случая;
  • Луганская область – 45 случаев;
  • Львовская область – 311 случаев;
  • Николаевская область – 375 случаев;
  • Одесская область – 397 случаев;
  • Полтавская область – 106 случаев;
  • Ровенская область – 144 случая;
  • Сумская область – 182 случая;
  • Тернопольская область – 207 случаев;
  • Харьковская область – 313 случаев;
  • Херсонская область – 80 случаев;
  • Хмельницкая область – 40 случаев;
  • Черкасская область – 277 случаев;
  • Черновицкая область – 96 случаев;
  • Черниговская область – 114 случаев.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения выдвинуло предложение создать собственную лабораторию по разработке вакцин из-за дефицита вакцин против COVID-19 в мире. 

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