В Украине за минувшие сутки выявили 4923 новых случаев коронавируса, выздоровело - 8185 пациентов

Пандемия коронавируса pixabay.com

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 433 и Львовской области - 406

По состоянию на утро 5 февраля в Украине лабораторно подтверждено 1 237 169 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля 2021 года. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1885 человек, летальных исходов – 158, выздоровело – 8185 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 237 169 человек, выздоровел – 1 063 591 человек, летальных случаев – 22 707", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки: