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В Украине за минувшие сутки выявили 4923 новых случаев коронавируса, выздоровело - 8185 пациентов

Пандемия коронавируса

 pixabay.com

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 433 и Львовской области - 406

По состоянию на утро 5 февраля в Украине лабораторно подтверждено 1 237 169 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля 2021 года. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1885 человек, летальных исходов – 158, выздоровело – 8185 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 237 169 человек, выздоровел – 1 063 591 человек, летальных случаев – 22 707", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 321 случай;
Винницкая область - 271 случай;
Волынская область - 127 случаев;
Днепропетровская область - 287 случаев;
Донецкая область - 146 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 209 случаев;
Запорожская область - 334 случая;
Ивано-Франковская область - 433 случая;
Киевская область - 272 случая;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 39 случаев;
Львовская область - 406 случаев;
Николаевская область - 160 случаев;
Одесская область - 157 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ровенская область - 163 случая;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 174 случая;
Харьковская область - 190 случаев;
Херсонская область - 47 случаев;
Хмельницкая область - 231 случай;
Черкасская область - 144 случая;
Черновицкая область - 270 случаев;
Черниговская область - 101 случай.
 
 
Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин заявила, что несколько стран Европейского Союза согласились продать Украине избыток вакцины против коронавирусной инфекции.
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