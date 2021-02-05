В Украине за минувшие сутки выявили 4923 новых случаев коронавируса, выздоровело - 8185 пациентов

"4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля 2021 года. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1885 человек, летальных исходов – 158, выздоровело – 8185 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 1 237 169 человек, выздоровел – 1 063 591 человек, летальных случаев – 22 707", - говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.
Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин заявила, что несколько стран Европейского Союза согласились продать Украине избыток вакцины против коронавирусной инфекции.