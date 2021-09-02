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В Украине за минувшие сутки выявили 2477 новых случаев коронавируса

Украинская правда

Госпитализировали 787 человек; летальных исходов – 44; выздоровевших - 889 человек

За минувшие сутки, 1 сентября, в Украине зафиксировано 2477 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 179 детей и 36 медработников. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Отмечается, что за сутки госпитализировали 787 человек; летальных исходов – 44; выздоровевших – 889 человек.

В частности, в течение суток осуществлено 53 715 тестирований. Из них методом ПЦР – 23 522; методом ИФА – 7 954; исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 239.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Отмечается, что за все время пандемии в Украине заболели – 2 290 848 человек; выздоровели – 2 209 754 лица; летальных случаев – 53 877; проведено ПЦР-тестов – 12 031 985.

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Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает отслеживать ситуацию вокруг коронавируса нового штамма, который в мае обнаружили в Южно-Африканской Республике

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