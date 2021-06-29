В Украине за минувшие сутки выявили 182 новых случая COVID-19

CDC

Больше всего случаев в Киеве - 77

В Украине выявили 182 новых случая коронавируса, а также 5 смертей за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализировали 322 человека, а умерли 5 пациентов. Выздоровели за вчера 582 человека.

За сутки протестировали методом ПЦР - 10 930 человек, методом ИФА-1 463 человека, экспресс-тестами - 4 282 человек.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 234 463 человека;

выздоровели - 2 164 374 человека;

летальных исходов - 52 300;

проведено ПЦР-тестирований - 10 817 822.

Новости по теме: Ученые объяснили, чем страшен штамм коронавируса Delta и как себя обезопасить

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о появлении новых штаммов коронавируса. По его словам, вирус продолжит мутировать, но это можно предотвратить.