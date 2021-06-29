В Украине за минувшие сутки выявили 182 новых случая COVID-19
Больше всего случаев в Киеве - 77
В Украине выявили 182 новых случая коронавируса, а также 5 смертей за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки госпитализировали 322 человека, а умерли 5 пациентов. Выздоровели за вчера 582 человека.
За сутки протестировали методом ПЦР - 10 930 человек, методом ИФА-1 463 человека, экспресс-тестами - 4 282 человек.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 234 463 человека;
- выздоровели - 2 164 374 человека;
- летальных исходов - 52 300;
- проведено ПЦР-тестирований - 10 817 822.
Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о появлении новых штаммов коронавируса. По его словам, вирус продолжит мутировать, но это можно предотвратить.