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В Украине за минувшие сутки выявили 16 943 случая коронавируса

Украинская правда

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины

В Украине за прошедшие сутки, 24 ноября, зафиксировано 16 943 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19 (из них детей – 1451, медработников – 304). Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3404 человека, летальных исходов – 628, выздоровело – 26 811 человек.

В ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии в Украине заболело 3 384 404 лица, выздоровело – 2 852 452 лица, летальных случаев – 83 541, проведено ПЦР-тестов – 15 700 772.

Отмечается, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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Напомним, ранее сообщалось, что среди серьезнейших осложнений коронавирусной болезни COVID-19 исследования все чаще называют тромбоз. Это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах (тромбы).

Известно, что чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие.

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