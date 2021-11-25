В Украине за минувшие сутки выявили 16 943 случая коронавируса

Также за минувшие сутки госпитализированы 3404 человека, летальных исходов – 628, выздоровело – 26 811 человек.

В ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии в Украине заболело 3 384 404 лица, выздоровело – 2 852 452 лица, летальных случаев – 83 541, проведено ПЦР-тестов – 15 700 772.

Отмечается, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что среди серьезнейших осложнений коронавирусной болезни COVID-19 исследования все чаще называют тромбоз. Это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах (тромбы).

Известно, что чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие.