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В Украине за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 почти 130 тысяч человек

У многих стран мира не хватает вакцин даже на первую дозу etu.ru

Всего проведено 12 747 523 прививки

За минувшие сутки, 30 сентября, в Украине провели почти 130 тысяч прививок против COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.

"129 533 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки, 30 сентября 2021 года. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы – 57 265", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 897 мобильных бригад, 2976 пунктов прививки, 346 центров вакцинации.

В ведомстве подчеркнули, что от начала вакцинальной кампании привиты 7 072 803 человека, из них получил одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 12 747 523 прививки.

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Напомним, ранее мы писали, что по состоянию на утро 1 октября в Украине лабораторно подтвердили 2 435 413 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки – 12 034. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 1225.

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