В Украине за минувшие сутки подтвердили 2266 новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 566

По состоянию на утро 4 июня в Украине лабораторно подтверждено 2 211 683 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки выявили 2266 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"4 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2266 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 82 ребенка и 20 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 963 человека, летальных случаев – 95, выздоровел – 8291 лицо.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 211 683 человека, выздоровели – 2 080 382 человека, летальных случаев – 51 054", -говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.