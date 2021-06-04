В Украине за минувшие сутки подтвердили 2266 новых случаев коронавируса
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 566
По состоянию на утро 4 июня в Украине лабораторно подтверждено 2 211 683 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки выявили 2266 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"4 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2266 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 82 ребенка и 20 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 963 человека, летальных случаев – 95, выздоровел – 8291 лицо.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 211 683 человека, выздоровели – 2 080 382 человека, летальных случаев – 51 054", -говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.
г. Киев - 566 случаев;
Винницкая область - 22 случая;
Волынская область - 75 случаев;
Днепропетровская область - 156 случаев;
Донецкая область - 79 случаев;
Житомирская область - 49 случаев;
Закарпатская область - 8 случаев;
Запорожская область - 230 случаев;
Ивано-Франковская область – 26 случаев;
Киевская область - 145 случаев;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 24 случая;
Львовская область - 81 случай;
Николаевская область - 79 случаев;
Одесская область - 79 случаев;
Полтавская область - 41 случай;
Ровенская область - 105 случаев;
Сумская область - 70 случаев;
Тернопольская область - 33 случая;
Харьковская область - 60 случаев;
Херсонская область - 64 случая;
Хмельницкая область - 51 случай;
Черкасская область - 61 случай;
Черновицкая область - 54 случая;
Черниговская область - 93 случая.