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В Украине за сутки обнаружили 5336 новых случаев COVID-19, 5194 человека выздоровели

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 649

По состоянию на утро 2 марта в Украине лабораторно подтверждено 1 357 470 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"5336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 марта 2021 года. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1410 человек, летальных исходов – 162, выздоровело – 5194 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 357 470 человек, выздоровели – 1 176 918 человек, летальных случаев – 26 212", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в г. Киеве (463).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 463 случая;
  • Винницкая область – 453 случая;
  • Волынская область – 140 случаев;
  • Днепропетровская область – 206 случаев;
  • Донецкая область – 107 случаев;
  • Житомирская область – 94 случая;
  • Закарпатская область – 438 случаев;
  • Запорожская область – 163 случая;
  • Ивано-Франковская область – 649 случаев;
  • Киевская область – 231 случай;
  • Кировоградская область – 26 случаев;
  • Луганская область – 32 случая;
  • Львовская область – 349 случаев;
  • Николаевская область – 153 случая;
  • Одесская область – 319 случаев;
  • Полтавская область – 131 случай;
  • Ровенская область – 108 случаев;
  • Сумская область – 37 случаев;
  • Тернопольская область – 146 случаев;
  • Харьковская область – 319 случаев;
  • Херсонская область – 18 случаев;
  • Хмельницкая область – 105 случаев;
  • Черкасская область – 93 случая;
  • Черновицкая область – 504 случая;
  • Черниговская область – 52 случая.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разрешило использовать "остатки" COVID-вакцины для прививки общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни. В частности, речь идет об артистах, спортсменах и других широко известных людях.

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