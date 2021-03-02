В Украине за сутки обнаружили 5336 новых случаев COVID-19, 5194 человека выздоровели

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 649

По состоянию на утро 2 марта в Украине лабораторно подтверждено 1 357 470 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"5336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 марта 2021 года. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1410 человек, летальных исходов – 162, выздоровело – 5194 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 357 470 человек, выздоровели – 1 176 918 человек, летальных случаев – 26 212", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в г. Киеве (463).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 463 случая;

Винницкая область – 453 случая;

Волынская область – 140 случаев;

Днепропетровская область – 206 случаев;

Донецкая область – 107 случаев;

Житомирская область – 94 случая;

Закарпатская область – 438 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 649 случаев;

Киевская область – 231 случай;

Кировоградская область – 26 случаев;

Луганская область – 32 случая;

Львовская область – 349 случаев;

Николаевская область – 153 случая;

Одесская область – 319 случаев;

Полтавская область – 131 случай;

Ровенская область – 108 случаев;

Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 146 случаев;

Харьковская область – 319 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 105 случаев;

Черкасская область – 93 случая;

Черновицкая область – 504 случая;

Черниговская область – 52 случая.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разрешило использовать "остатки" COVID-вакцины для прививки общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни. В частности, речь идет об артистах, спортсменах и других широко известных людях.