В Украине за сутки обнаружили 5336 новых случаев COVID-19, 5194 человека выздоровели
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 649
По состоянию на утро 2 марта в Украине лабораторно подтверждено 1 357 470 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
"5336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 марта 2021 года. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1410 человек, летальных исходов – 162, выздоровело – 5194 человека.
За все время пандемии в Украине заболело – 1 357 470 человек, выздоровели – 1 176 918 человек, летальных случаев – 26 212", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в г. Киеве (463).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 463 случая;
- Винницкая область – 453 случая;
- Волынская область – 140 случаев;
- Днепропетровская область – 206 случаев;
- Донецкая область – 107 случаев;
- Житомирская область – 94 случая;
- Закарпатская область – 438 случаев;
- Запорожская область – 163 случая;
- Ивано-Франковская область – 649 случаев;
- Киевская область – 231 случай;
- Кировоградская область – 26 случаев;
- Луганская область – 32 случая;
- Львовская область – 349 случаев;
- Николаевская область – 153 случая;
- Одесская область – 319 случаев;
- Полтавская область – 131 случай;
- Ровенская область – 108 случаев;
- Сумская область – 37 случаев;
- Тернопольская область – 146 случаев;
- Харьковская область – 319 случаев;
- Херсонская область – 18 случаев;
- Хмельницкая область – 105 случаев;
- Черкасская область – 93 случая;
- Черновицкая область – 504 случая;
- Черниговская область – 52 случая.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разрешило использовать "остатки" COVID-вакцины для прививки общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни. В частности, речь идет об артистах, спортсменах и других широко известных людях.