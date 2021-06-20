В Украине за минувшие сутки обнаружили 479 новых COVID-заражений, 24 человека умерли

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве

В субботу, 19 июня, в стране зафиксировали еще 479 случаев Covid, при этом 24 больных умерли. Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Среди 479 новых заражений – 15 детей и 6 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 544 человека, выздоровело 755 человек, вирус унес жизни 24 больных.

Протестировано методом ПЦР – 13 865 человек, методом ИФА-2 958 человек, экспресс – тестами-8 514 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 229 523 человека

выздоровело - 2 151 463 человек

летальных исходов- 52 016

Напомним, 18 июня в Украин выявили 852 новых случая Covid-19, был госпитализирован 571 человек, умерло 40 больных.