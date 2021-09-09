В Украине за год размер платежки за коммуналку вырос более чем на треть, - Госстат

По данным статистического ведомства, в июле 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд (117,3% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июля 2021 года составила 64,3 млрд грн, что на 2,1 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (66,4 млрд грн).

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Подчеркивается, что по состоянию на 31 июля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 23,7 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 7,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение - 6,5 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.