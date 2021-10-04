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В Украине вынесли первый судебный приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

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Врач из Павлограда должен заплатить 34 тыс. грн штрафа и отстраняется на год от работы по специальности

За подделку сертификатов о негативных ПЦР-тестах и сертификатах о вакцинации в Украине вынесли первый приговор врачу. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается, на совещании у Владимира Зеленского особое внимание уделили вопросу борьбы с подделкой COVID-сертификатов. По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, за неделю было проведено 13 обысков, открыто 12 уголовных производств.

"Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тысяч гривен с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишения права деятельности по специальности на один год", - говорится в публикации.

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Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Украины требует отстранить руководство 15 больниц, у которых, возможно, подделывали COVID-сертификаты о вакцинации. Их могут отстранить на время уголовного производства.

 

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