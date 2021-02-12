В Украине выдадут еще 2 лицензии на онлайн-казино: Кто получит

Лицензия для проведения азартных игр в Интернете выдается на 5 лет

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст еще две лицензии на проведение азартных игр казино в сети Интернет. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте ведомства.

Отмечается, что лицензии будут выданы компаниям ООО "ГЕЙМДЕВ" и ООО "Париматч".

Как сообщила пресс-служба комиссии в Telegram, компании должны оплатить лицензию в десятидневный срок после получения уведомления. Известно, что лицензия на проведение азартных игр в сети Интернет выдается на 5 лет, а ее стоимость составляет 6 500 минимальных зарплат.

По данным сервиса YouControl, ООО "ГЕЙМДЕВ" зарегистрировано в Киеве в декабре 2019 года с уставным капиталом в размере 30 миллионов гривен. Его учредителями являются нидерландская компания "ШТОРМ ІНТЕРНЕШНЛ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС БВ" и украинское акционерное общество "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕКАРТ". Конечными бенефициарами являются Руслан Нонка (Украина) и Боеттчер Майкл Пол (Соединенное Королевство).

Вместе с тем ООО "ПАРІМАТЧ" зарегистрировано в украинской столице в ноябре 2019 года с уставным капиталом в 60 млн грн. Учредителем является кипрская компания "ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД", а конечным бенефициаром – Екатерина Белорусская.

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Напомним, недавно Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую в Украине лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в онлайн-казино. Лицензию получила компания "Спейсікс", которая является владельцем знака"Космолот".