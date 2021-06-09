В Украине вводят дополнительные тесты ВНО за отдельную плату

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В МОН определились с перечнем предметов ВНО-2022

Со следующего года участники внешнего независимого оценивания смогут сдать дополнительные тесты ВНО за собственные средства. Соответствующие изменения предусмотрены приказом МОН по проведению ВНО в 2022 году, сообщает Освіта.uа.

Как отмечается, в следующем году каждый участник ВНО будет иметь право сдать тесты за счет средств государственного бюджета не более чем по пяти учебным предметам.

Если же абитуриент будет иметь желание, то он сможет сдать тесты сверх установленного количества учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц.

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Согласно решению МОН, в перечень предметов ВНО-2022 будет внесено 11 учебных предметов. Таким образом, кроме пяти бесплатных тестов, абитуриент сможет дополнительно принять участие в тестировании по другим предметам из перечня:

Украинский язык;

Украинский язык и литература;

Математика (задачи уровня стандарта);

Математика;

История Украины;

Английский язык;

Испанский язык;

Немецкий язык;

Французский язык;

Биология;

География;

Физика;

Химия.

Напомним, ранее в УЦОКО заявили, что в этом году от общего количества учеников, принимавших участие в ВНО по химии порог "сдал / не сдал" не преодолели почти 11%.