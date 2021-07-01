В Украине ввели внеплановые проверки школ
Их могут проводить дистанционно
Государственная служба качества образования Украины и ее территориальные органы теперь будут проводить внеплановые проверки школ. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Отмечается, что этим приказом МОН внесло изменения в порядок проведения институционального аудита школ. Его выдали еще 30 апреля 2021 года.
В ведомстве считают, что это поможет обеспечить надлежащее качество образования, а школы будут соблюдать требования образовательного законодательства.
Отмечается, что основанием для проведения внеплановой проверки является:
- обращение физического лица о нарушениях,
- необходимость проверки выполнения устранений нарушений, выявленных во время предварительного контроля,
- обращение образовательного омбудсмена.
Поскольку меры являются внеплановыми и связаны с фактом нарушения, они не предусматривают предварительного уведомления школ.
Планируется, что результаты прохождения будут фиксироваться в специальном акте.
Также некоторые изменения в приказе позволяют провести внеплановую проверку школы дистанционно во время карантина или других чрезвычайных обстоятельств.
В частности, это можно сделать так:
- провести опрос,
- провести наблюдение за проведением уроков,
- изучить документацию школы.
Остальные процедуры будут проводиться после прекращения карантинных или иных ограничений.
В ведомстве также говорят, что такие меры должны сделать проверки более прозрачными – общественность сможет отслеживать, соблюдают ли конкретные школы образовательного законодательства и устраняют ли они допущенные нарушения.
"Ученики и родители могут рассчитывать на защиту их образовательных прав и интересов", – отмечают в Минобразования.
Напомним, ранее мы писали, что с 1 сентября в украинских школах начнут действовать новые нормы питания. Они предусматривают уменьшение потребления сахара и соли. Кроме этого, в новых нормах питания нет кондитерских изделий, ведь они содержат большое количество сахара и трансжиры, также ограничивается потребление соков из-за содержания в них большого количества сахаров.