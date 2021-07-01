В Украине ввели внеплановые проверки школ

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Их могут проводить дистанционно

Государственная служба качества образования Украины и ее территориальные органы теперь будут проводить внеплановые проверки школ. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Отмечается, что этим приказом МОН внесло изменения в порядок проведения институционального аудита школ. Его выдали еще 30 апреля 2021 года.

В ведомстве считают, что это поможет обеспечить надлежащее качество образования, а школы будут соблюдать требования образовательного законодательства.

Отмечается, что основанием для проведения внеплановой проверки является:

обращение физического лица о нарушениях,

необходимость проверки выполнения устранений нарушений, выявленных во время предварительного контроля,

обращение образовательного омбудсмена.

Поскольку меры являются внеплановыми и связаны с фактом нарушения, они не предусматривают предварительного уведомления школ.

Планируется, что результаты прохождения будут фиксироваться в специальном акте.

Также некоторые изменения в приказе позволяют провести внеплановую проверку школы дистанционно во время карантина или других чрезвычайных обстоятельств.

В частности, это можно сделать так:

провести опрос,

провести наблюдение за проведением уроков,

изучить документацию школы.

Остальные процедуры будут проводиться после прекращения карантинных или иных ограничений.

В ведомстве также говорят, что такие меры должны сделать проверки более прозрачными – общественность сможет отслеживать, соблюдают ли конкретные школы образовательного законодательства и устраняют ли они допущенные нарушения.

"Ученики и родители могут рассчитывать на защиту их образовательных прав и интересов", – отмечают в Минобразования.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 сентября в украинских школах начнут действовать новые нормы питания. Они предусматривают уменьшение потребления сахара и соли. Кроме этого, в новых нормах питания нет кондитерских изделий, ведь они содержат большое количество сахара и трансжиры, также ограничивается потребление соков из-за содержания в них большого количества сахаров.