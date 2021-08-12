В Украине ввели изменения в систему подтверждения пенсионного стажа

Стаж можно подтвердить судебным решением

Кабинет министров Украины ввел изменения в пункт 12 Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, на основе которых, лица, находившиеся в местах лишения свободы, смогут подтвердить стаж судебным решением. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Отныне в страховой стаж при назначении пенсии будет засчитываться время содержания лица под стражей, отбывания наказания в местах лишения свободы и нахождения в ссылке и на принудительном лечении, если этот период был установлен как юридический факт на основании судебного решения", - отметила она.

Новости по теме: Шмыгаль: Украинским пенсионерам будут платить по две пенсии

Напомним, что ранее в Украине на 45% (или на 834,3 грн) выросла минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий. Также на 2 тыс грн правительство повысило пенсии военнослужащим, которые были назначены до 1 марта 2018 года.