В Украине введут международную сертификацию навыков владения компьютером

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Тренировочное онлайн-тестирование будет доступно на портале "Дія"

В Украине планируют ввести ICDL (International Computer Driver Licence) – международную сертификацию навыков владения компьютером, которая доступна уже в более 100 странах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Согласно сообщению, ICDL – это сертификация, которая позволяет людям показать свои навыки работы с компьютером по международному стандарту. Сертификация содержит теоретические и практические задания.

Сейчас сеть сертификации охватывает более 20 тыс. тестовых центров, что обеспечивает более 70 млн сертификационных тестов для 16 млн людей во всем мире.

Наличие сертификат в ICDL требуется при поступлении в вузы во многих странах, при трудоустройстве в частные компании, для обучения и сертификации цифровых навыков государственных служащих.

Как отмечается, Украина является участником программы ECDL/ICDL с 2003 года. Реализацией проекта будет заниматься Украинская ассоциация специалистов информационных технологий при поддержке Министерства цифровой трансформации.

В частности будет создана цифровая учебная система из 22 учебных модулей, которые охватывают все необходимые цифровые компетентности. Предполагается, что тестирование и сертификации по стандарту ICDL будут проводиться для разных слоев населения.

Материалы по модулю "Украинский цифровой гражданин" будут доступны бесплатно, а тренировочное онлайн-тестирование по этим модулем будет имплементировано на портале "Дія. Цифрова освіта".

Напомним, ранее глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что запуск паспортов COVID-вакцинации в Украине состоится синхронно с Евросоюзом – 1 июля.