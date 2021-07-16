В Украине вступили в силу очередные нормы языкового закона: Кого они касаются

Они касаются государственных служащих, кинотеатров, музеев, концертов, издателей и книжных магазинов

С сегодняшнего дня, 16 июля 2021 года в Украине внедряется новый этап воплощения норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом вступили в силу нормы для государственных служащих, кинотеатров, музеев, концертов, издателей и книжных магазинов. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В частности, с 16 июля в Украине вводится обязательный экзамен на уровень владения государственным языком для будущих госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства.

Кроме этого, все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены лишь для песен и фонограмм, а также в случае, если использование негосударственного языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение всех концертов, шоу и развлекательных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке. Выступления тех, кто не владеет украинским языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

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На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях, в том числе аудиовизуальная информация в музеях, галереях и на выставках. Иноязычные представления в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Также с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В книжных магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.

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Напомним, 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон О государственном языке, который гарантирует использование украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и медиа. При этом закон не ограничивает частное общение на всех языках и свободное использование языков национальных меньшинств.