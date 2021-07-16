В Украине вступили в силу очередные нормы языкового закона: Кого они касаются
Они касаются государственных служащих, кинотеатров, музеев, концертов, издателей и книжных магазинов
С сегодняшнего дня, 16 июля 2021 года в Украине внедряется новый этап воплощения норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом вступили в силу нормы для государственных служащих, кинотеатров, музеев, концертов, издателей и книжных магазинов. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
В частности, с 16 июля в Украине вводится обязательный экзамен на уровень владения государственным языком для будущих госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства.
Кроме этого, все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены лишь для песен и фонограмм, а также в случае, если использование негосударственного языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение всех концертов, шоу и развлекательных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке. Выступления тех, кто не владеет украинским языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.
На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях, в том числе аудиовизуальная информация в музеях, галереях и на выставках. Иноязычные представления в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.
Также с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В книжных магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.
Напомним, 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон О государственном языке, который гарантирует использование украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и медиа. При этом закон не ограничивает частное общение на всех языках и свободное использование языков национальных меньшинств.