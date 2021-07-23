В Украине вступил в силу закон о коренных народах: В чем его суть

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Законом предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки

Закон о коренных народах Украины вступил в силу 23 июля. Он предусматривает установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основополагающими свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины. Об этом говорится в парламентском издании "Голос Украины".

Согласно закону, понятие "коренной народ Украины" определяется как "автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины".

Согласно этому определению, законом предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки.

В соответствии с положениями законодательного акта, коренные народы Украины и их представители имеют право, коллективно и индивидуально, на полное обладание всеми правами человека и основополагающими свободами, определенными в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации ООН о правах коренных народов и в международных договорах, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.

Также законом определяются гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме.

Законом предусматривается определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, вопросов международного представительства.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, но часть 3 статьи 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины.

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