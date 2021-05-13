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В Украине все области стали "желтыми", - МОЗ

Фото из открытых источников

Николаевская и Черкасская области наконец покинули оранжевую зону

В Украине все регионы перешли в желтую зону карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно им, "оранжевыми" перестали быть Николаевская и Черкасская области. Также в этих регионах пришли в норму показатели коэффициента выявления случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме этого, сразу девять областей соответствуют зеленой зоне противоэпидемических мероприятий по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

Минздрав

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Напомним, по количеству летальных исходов от коронавируса за период пандемии Украина заняла восьмое место среди стран Европы.

По состоянию на утро 13 мая, в Украине зафиксировали 6813 новых случаев COVID-19. За сутки 346 украинцев не сумели побороть недуг и умерли. 

 

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