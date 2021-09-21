В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку

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Трансплантацию провела бригада врачей из Киева, Львова и Польши

В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Института сердца Борис Тодуров.

"Впервые в Украине. Трансплантация сердца ребенку 13 лет", – написал он.

По его словам, операция прошла во Львовской больнице скорой помощи. Ее провела команда киевских, львовских и польских врачей. "Благодаря Олегу Самчуку и его дружной команде это стало возможным в нашей стране", – добавил медик.

Как сообщалось ранее, в Украине ночью 7 августа впервые трансплантировали поджелудочную железу для операции, которую провели во Львовской клинической больнице скорой помощи. Ее пересадили от посмертного донора. Кроме того, этому же пациенту трансплантировали и почку.