В Украине впервые искусственный интеллект заменит судью

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Соответствующий проект утвердил Кабмин

В Украине впервые судью заменят искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

"Высший совет правосудия решил согласовать проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта в Украине" и предложить запустить пилотный проект по применению искусственного интеллекта на базе одного из судов первой инстанции в части рассмотрения административных правонарушений с формальным составом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проект уже рассмотрели и согласовали в Кабинете Министров Украины.

При этом добавляется, что нововведения призваны реформировать судебную систему в стране и внести в нее некоторые изменения.

"По мнению членов Совета, предложенный ВРП пилотный проект позволит наработать практический материал по рассмотрению наиболее распространенных малозначительных административных правонарушений (с формальным составом). Это даст возможность создать представление о практике применения норм права, трудности в их судебном толковании, ошибки и различные меры по их преодолению, а также даст возможность снизить уровень нагрузки судей", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, планируют, что искусственный интеллект будет способствовать совершенствованию уже существующих современных технологии в сфере электронного судопроизводства - Электронного суда, подсистемы Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы и тому подобное.

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Ранее сообщалось, что в США искусственный интеллект впервые в истории заменил второго пилота боевого самолета. В это время первый пилот руководил процессом.