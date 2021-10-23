В Украине возобновил работу один из крупнейших заводов по производству медицинского кислорода

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Минздрав заявил, что закупит медицинский кислород в Польше для тяжелобольных с коронавирусом

В Украине после временной остановки возобновил работу кислородный завод в одном из западных регионов. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

По словам министра, одновременно фактически остановились три завода, два из которых ушли на плановые регламентные работы на 10-15 дней, из-за чего некоторые больницы ощутили недостаток кислорода.

Этот период министр назвал "напряженной ситуацией" для системы здравоохранения, министерство даже заявил, что закупит медицинский кислород в Польше для тяжелобольных с коронавирусом.

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Как сообщалось ранее, в Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу через регламентные работы. Еще один производитель имеет технические неисправности.