В Украине возобновил работу один из крупнейших заводов по производству медицинского кислорода
Минздрав заявил, что закупит медицинский кислород в Польше для тяжелобольных с коронавирусом
В Украине после временной остановки возобновил работу кислородный завод в одном из западных регионов. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".
По словам министра, одновременно фактически остановились три завода, два из которых ушли на плановые регламентные работы на 10-15 дней, из-за чего некоторые больницы ощутили недостаток кислорода.
Этот период министр назвал "напряженной ситуацией" для системы здравоохранения, министерство даже заявил, что закупит медицинский кислород в Польше для тяжелобольных с коронавирусом.
Как сообщалось ранее, в Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу через регламентные работы. Еще один производитель имеет технические неисправности.