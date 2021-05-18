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В Украине вовлеченных в ВНО педагогов начали вакцинировать второй дозой CoronaVac

Фото из открытых источников

По данным Минздрава, повторную прививку нужно сделать через 28 дней

Педагогов, привлеченных к проведению ЗНО в 2021 году, уже начали прививать против COVID-19 второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 

"Для полной иммунизации необходимо получить две дозы этой вакцины с интервалом в 28 дней", – говорится в сообщении. 
 
При этом в ведомстве объяснили, как действовать, если вам не сообщили о введении второй дозы COVID-вакцины. 
 
"Если вам еще не сообщили о том, когда вы получите вторую дозу, обратитесь к руководителю вашего заведения. Тот направит запрос об организации второй прививки к региональному координатору по иммунизации и оповестит вас о дате и месте вакцинации", – отметили в Минздраве. 
 
Кроме этого, в ведомстве убеждены в эффективности вакцины и в необходимости делать прививки.
 
"Напомним, что Внешнее независимое оценивание начнется 21 мая и продлится до 15 июня 2021 года. А вакцинация – самый эффективный способ защитить себя от COVID-19 или тяжелого течения болезни", – отметили в Минздраве. 
 
 
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 18 мая в Украину начнут поступать поставки вакцины Pfizer-BioNTech, а с 24 мая препарат начнут развозить в регионы, чтобы делать прививки работникам сферы образования. 
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