В Украине вовлеченных в ВНО педагогов начали вакцинировать второй дозой CoronaVac

По данным Минздрава, повторную прививку нужно сделать через 28 дней

Педагогов, привлеченных к проведению ЗНО в 2021 году, уже начали прививать против COVID-19 второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

" Для полной иммунизации необходимо получить две дозы этой вакцины с интервалом в 28 дней", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве объяснили, как действовать, если вам не сообщили о введении второй дозы COVID-вакцины.

"Если вам еще не сообщили о том, когда вы получите вторую дозу, обратитесь к руководителю вашего заведения. Тот направит запрос об организации второй прививки к региональному координатору по иммунизации и оповестит вас о дате и месте вакцинации", – отметили в Минздраве.

Кроме этого, в ведомстве убеждены в эффективности вакцины и в необходимости делать прививки.

"Напомним, что Внешнее независимое оценивание начнется 21 мая и продлится до 15 июня 2021 года. А вакцинация – самый эффективный способ защитить себя от COVID-19 или тяжелого течения болезни", – отметили в Минздраве.

Новости по теме: В УЦОКО рассказали, что делать в случае ухудшения состояния здоровья накануне ВНО