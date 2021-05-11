В Украине восемь областей в оранжевой зоне, все остальные - в желтой, - Минздрав

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Ни в одной области не зафиксировано превышение госпитализаций

По состоянию на 11 мая в оранжевой зоне карантина находятся восемь областей, тогда как столица и 16 регионов - в желтой. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Как отмечается, в оранжевой зоне эпидемической опасности остаются Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская, Черкасская области. Киев и 16 регионов сейчас в желтой зоне.

Следует заметить, что ни в одной области не зафиксировано превышение показателя госпитализаций больных коронавірусну болезнь - 60 на 100 тыс. населения.

Также данные Минздрава свидетельствуют об отсутствии превышения показателя загруженности коек с кислородом.

Что касается ситуации в Киеве, то здесь по состоянию на 10 мая уровень госпитализаций составил 29,3, а занятость коек с кислородом при определенном показателе 65% составляет 34,7%.

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Напомним, по состоянию на утро 11 мая в Украине зафиксировано 2208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.