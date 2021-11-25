В Украине водителям за перевозку детей без автокресла грозит штраф: Названа сумма

Детей, рост которых меньше 145 см, следует перевозить в автомобиле в детском кресле

Перевозка детей в автомобиле без специального автокресла в Украине запрещена. За нарушение водителей ждет серьезный штраф. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Telegram .

В правилах дорожного движения указано, что детей, рост которых меньше 145 см, следует перевозить в автомобиле в детском кресле. Также детей необходимо пристегивать.

Отмечается, что нарушение таких правил предусматривает штраф на водителя в размере 510 гривен. За повторное нарушение этого правила ПДД предусматривает штраф 850 гривен.

"Перевозка ребенка в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на переднем сидении возможна при установлении детской удерживающей системы против направления движения. В этом случае обязательно отключите фронтальную подушку безопасности", - говорится в сообщении.

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