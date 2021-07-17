В Украине во время 5 волны COVID-вакцинации позволят прививать некоторых детей, - ЦОЗ

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Они должны иметь соответствующие рекомендации врачей

В Украине во время пятой волны вакцинации разрешат прививать против коронавируса некоторых детей при выезде за границу, при условии, если они будут иметь соответствующие рекомендации врачей. Об этом сообщил руководитель Национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика, передает Укринформ.

"Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь надо будет отдавать предпочтение", - отметил он.

По словам Заики, несовершеннолетним в возрасте от 12 до 16 лет будут делать прививки препаратом Pfizer, и будет четкий алгоритм, в каких именно случаях. Например, вакцинация будет нужна детям, едущим за границу на обучение, соревнования, конкурсы, и такие путешествия предусматривают вакцинацию.

Чиновник уточнил, что прививка детей будет проходить по рекомендациям врачей.

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Он добавил, что Центр общественного здоровья сейчас в первую очередь делает акцент на вакцинации целевых групп, которые не успели получить прививки во время предыдущих этапов вакцинации. В частности, речь идет о людях старше 65 лет.

Как сообщалось, по состоянию на 17 июля в Украине вакцинировано 1 406 180 человек. Из них за минувшие сутки 111 150 человек: первую дозу получили 65 226 человек, а вторую — 45 924.