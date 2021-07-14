В Украине внесли изменения в правила дорожного движения: Какие знаки обновлены

''Пост ГАИ" заменили на знак "Дорожная станция патрульной полиции"

Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения. Они касаются двух дорожных знаков. Об этом стало известно во время заседание Кабмина.

Отмечается, что еще в 2017 году были внесены изменения знаков 5.63.1 и 5.63.2, согласно которым разрешенная скорость движения в населенных пунктах с 60 км/ч снижается до 50 км/час.

Но так как знак 5.49 тоже информирует об общих ограничениях, цифру "60" в нем заменили на "50".

Кроме того, с учетом того, что с 2015 года в Украине ликвидирована Государственная автоинспекция, функции по контролю возложены на Департамент патрульной полиции.

В связи с этим знак "Пост ГАИ" теперь заменят на знак "Дорожная станция патрульной полиции".

Напомним, ранее мы писали, что в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, касающиеся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

В Министерстве внутренних дел заявили, что это должно способствовать уменьшению аварий на дорогах и улучшению ситуации с управлением транспортными средствами в целом.