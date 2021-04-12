В Украине вакцинируют педагогов, которые будут работать на ВНО, - Ляшко

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Также прививки получат олимпийцы и паралимпийцы

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что китайским препаратом CoronaVac будут вакцинировать педагогов, вовлеченных в проведение ВНО, маломобильные группы населения и некоторые другие группы населения. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, сообщает Укринформ.

"Вакцина CoronaVac идет на маломобильные группы населения и лица, которые за ними ухаживают. Это та вакцина, которая сейчас проходит лабораторный контроль. Также будем вакцинировать CoronaVac работников, которые будут проводить внешнее независимое оценивание в 2021 году. Также мы вакцинируем олимпийцев и паралимпийцев", - сказал Ляшко и добавил, что китайским препаратом будут вакцинированы работники патрульной полиции.

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По словам главного санитарного врача, процесс логистики препарата CoronaVac проще, поскольку вакцина поставляется в однодозних флаконах. Также срок между первой и второй дозой этой вакцины меньше, чем у AstraZeneca, - 12-28 дней.

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Напомним, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения рассчитывает получить первые поставки вакцины Pfizer в рамках COVAX уже на этой неделе.