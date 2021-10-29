В Украине вакцинировано 90% педагогов: ВОЗ рекомендует не закрывать школы

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В частности порог прививки у 80% учителей достигли все регионы

Министерство образования и науки заявило, что по результатам мониторинга, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 в Украине уже получили почти 90% педагогов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет в Telegram.

По его словам, двумя дозами вакцинировано уже более 417 тысяч работников учреждений общего среднего образования — это почти 65%.

А самый высокий показатель вакцинации сейчас демонстрирует Киевская область, где минимум одну дозу получили более 98,8% учителей.

Также в Николаевской области этот показатель достиг 98%, в Харьковской – 95,5%, в Хмельницкой – 94,1%., а в Донецкой - 93% педагогов.

"Порог прививки у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигли все области страны. Вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19. Прививка гарантирует более легкий ход болезни, а также право на офлайн-обучение детей", — говорится в сообщении.

При этом, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге отметил, что школы должны продолжать работать в очном режиме несмотря на обострение пандемии.

"Повсеместное закрытие школ прошлого года, что нарушило право на образование миллионов детей, нанесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благополучию детей. Мы не можем повторять те же ошибки этой зимой", — подчеркнул он.

Однако, вместо того, чтобы закрывать школы, ВОЗ рекомендует продолжать придерживаться эпидемиологических мер в учебных заведениях.

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Как сообщалось ранее, в Украине за 27 октября против коронавируса привили рекордное количество людей - 291 985.

Так, первую дозу вакцины получили 212 684 человека, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 79 301.