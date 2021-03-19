В Украине вакцинировали от COVID-19 более 100 тыс. человек, за сегодня - 11,8 тысяч
По словам главы Минздрава, в дальнейшем в стране будет увеличиваться количество прививок за сутки
По состоянию на 19 марта в Украине общее количество прививок от коронавируса превысила отметку в 100 тысяч. За сегодня сделали 11,8 тыс. прививок в рамках кампании. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире "Свобода слова".
"Кстати, у нас за сегодняшний день 11800 (прививок от коронавируса, - ред.). Это я впервые объявляю эти данные", - сказал Степанов.
Он также добавил, что Украина с начала кампании по вакцинации перешла отметку в 100 тысяч вакцинированных. По словам главы Минздрава, в дальнейшем в Украине будет увеличиваться количество инъекций.
Ранее сообщалось, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации, на котором государство вакцинируют людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги, со следующей недели начнут работать стационарные пункты прививок.