В Украине вакцина Moderna осталась только для второй дозы, - Минздрав

Вакцина от коронавируса компании Moderna Фото из открытых источников

В ведомстве утверждают, что в ближайшее время поставок этого препарата не будет

На национальном составе Украины по состоянию на 26 августа не осталось вакцины против COVID-19 производства Moderna. Она есть только на местах и лишь для прививки второй дозой. Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос LIGA.Life.

Так, на региональных и местных складах есть 805 652 дозы вакцины Moderna.

"Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тем, кто уже получил первую дозу вакцины", – говорится в сообщении.

В сентябре модерна тоже не поставят, уточнили в Минздраве. Так как 2 млн доз были поставлены в рамках программы COVAX, а не через госзакупки.

С вакцинами других производителей состояние такое:

Вакцина КОРОНАВАК

остатки на национальном складе – 2 700 560 доз; на региональных и местных складах-3 808 082 дозы.

Вакцина воротнички

остатки на национальном складе - 37 440 доз; на региональных и местных складах – 523 798 доз.

Вакцина АСТРАЗЕНЕКА

остатки на национальном складе – 1 807 980 доз; на региональных и местных складах-1 380 568 доз.

Что касается вакцины этих производителей-в Минздраве заверили, что те, кто имеет уже первую дозу, получат вторую.

Но все они доступны также и для первой дозы.

"Еще ожидаются поставки вакцины. Согласно графику этих поставок, срока годности, заявок регионов, интервала введения, можно решать именно эту партию использовать для второй дозы, или ее можно использовать для первой, потому что вот-вот получим достаточное количество вакцины для второй". - уточнили в министерстве.

Всего по состоянию на 24 августа 2021 года, на национальном, региональных и местных складах находятся более 11 млн вакцин разных производителей.

В течение сентября 2021 года в Украину должно прибыть около 6,5 млн доз вакцины против COVID-19 различных производителей, по данным министерства. Это вакцины тех производителей, которые используются сейчас, уточнили в Минздраве.

До конца года Украина должна получить около 47 млн доз вакцины против COVID-19 закупленного за средства госбюджета (около 39 млн доз) и безвозмездно, в рамках COVAX (около 8 млн доз).

Новости по теме: Во Львове открылась запись на вакцинацию второй дозой вакцины Moderna