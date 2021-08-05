В Украине вакцина Moderna используется только для первой прививки

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Дозы для второго укола будут доступны после 16 августа

В Украине вакцина Moderna используется пока лишь для первой прививки, а после 16 августа должна поступить в медучреждения вторая доза. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

По ее словам, сейчас в стране хватает второй дозы прививок, которые проводятся препаратами AstraZeneca, CoronaVac / Sinovac Biotech, Cominarty / Pfizer-BioNTech".

Для ревакцинации гражданам следует обращаться к семейному врачу, регистратуры медучреждения или записаться через сервис helsi.me.

Также Гинзбург добавила, что в случае отказов в ревакцинации препаратом, следует немедленно обратиться к руководителю учреждения или позвонить в горячую линию Департамента здравоохранения - 044-278-41-91.

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Как отмечалось ранее, эффективность вакцины Moderna за пол года после введения двух доз снизилась на 1%. Во время исследований вакцина показала эффективность в 94%.