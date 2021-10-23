В Украине в желтой зоне карантина осталось только четыре области, - Минздрав

Киевская область перешла из желтой в оранжевую зону

В желтой зоне карантинных ограничений на сегодня, 23 октября, осталось лишь четыре области. Остальные перешли к оранжевой или красной зон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения .

Отмечается, что по состоянию на сегодня, в желтой зоне находятся такие области:

Винницкая,

Закарпатская,

Кировоградская,

Полтавская.

В частности Киевская область перешла из желтой в оранжевую зону.

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К оранжевой зоны относятся:

Киев,

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Ровенская.

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская,

Подчеркивается, что в красной зоне по состоянию на сегодня находятся 6 областей:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Сумская

Херсонская.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине пять областей находились в красной зоне карантина, готовясь принять шестую. В то же время в желтую зону входили пять областей, остальные – в оранжевую.