В Украине в желтой зоне карантина осталось только четыре области, - Минздрав
Киевская область перешла из желтой в оранжевую зону
В желтой зоне карантинных ограничений на сегодня, 23 октября, осталось лишь четыре области. Остальные перешли к оранжевой или красной зон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения.
Отмечается, что по состоянию на сегодня, в желтой зоне находятся такие области:
- Винницкая,
- Закарпатская,
- Кировоградская,
- Полтавская.
В частности Киевская область перешла из желтой в оранжевую зону.
К оранжевой зоны относятся:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Ровенская.
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская,
Подчеркивается, что в красной зоне по состоянию на сегодня находятся 6 областей:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская
- Херсонская.
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Напомним, ранее мы писали, что в Украине пять областей находились в красной зоне карантина, готовясь принять шестую. В то же время в желтую зону входили пять областей, остальные – в оранжевую.