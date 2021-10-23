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В Украине в желтой зоне карантина осталось только четыре области, - Минздрав

Фото из открытых источников

Киевская область перешла из желтой в оранжевую зону

В желтой зоне карантинных ограничений на сегодня, 23 октября, осталось лишь четыре области. Остальные перешли к оранжевой или красной зон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что по состоянию на сегодня, в желтой зоне находятся такие области:

  • Винницкая,
  • Закарпатская,
  • Кировоградская,
  • Полтавская.

В частности Киевская область перешла из желтой в оранжевую зону.

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К оранжевой зоны относятся:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Ровенская.
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,

Подчеркивается, что в красной зоне по состоянию на сегодня находятся 6 областей:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Сумская
  • Херсонская.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине пять областей находились в красной зоне карантина, готовясь принять шестую. В то же время в желтую зону входили пять областей, остальные – в оранжевую.

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