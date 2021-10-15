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В Украине в течение суток количество вакцинаций сократилось в пять раз, - Минздрав

etu.ru

Первую дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы - 15 194 человека

В Украине за минувшие сутки, 14 октября, прививки от коронавируса COVID-19 получили 34 897 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Количество вакцинаций сократилось в пять раз по сравнению со вчерашним показателем. Это связано с выходными.

Отмечается, что первую дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы - 15 194 человека.

Вакцинация проводилась 354 мобильными бригадами по иммунизации, 1 555 пунктами прививки и 322 центрами вакцинации населения.

Больше всего прививок в течение суток сделали препаратом компании Pfizer-20 997.

Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac - 7 860 и AstraZeneca - 6 040.

Препарат фирмы Moderna не был задействован.

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В ведомстве подчеркнули, что с начала прививочной кампании вакцинировано 7 794 189 человек, из них получили одну дозу - 7 794 187 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 159 120 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

  •     Киев - 917
  •     Винницкая - 458
  •     Волынская - 519
  •     Днепропетровская - 2046
  •     Донецкая - 247
  •     Житомирская - 328
  •     Закарпатская - 377
  •     Запорожская - 750
  •     Ивано-Франковска - 698
  •     Киевская - 734
  •     Кировоградская - 253
  •     Луганская - 227
  •     Львовская - 398
  •     Николаевская - 495
  •     Одесская - 1274
  •     Полтавская - 772
  •     Ровенская - 518
  •     Сумская - 177
  •     Тернопольская - 829
  •     Харьковская - 1066
  •     Херсонская - 456
  •     Хмельницкая - 363
  •     Черкасская - 562
  •     Черновицкая - 617
  •     Черниговская - 113

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Напомним, ранее мы писали, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) на следующей неделе рассмотрит вопрос о введении бустерной вакцинации на территории Украины. В первую очередь дополнительную дозу будут предлагать людям с хроническими болезнями.

 
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