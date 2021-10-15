В Украине в течение суток количество вакцинаций сократилось в пять раз, - Минздрав

Первую дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы - 15 194 человека

В Украине за минувшие сутки, 14 октября, прививки от коронавируса COVID-19 получили 34 897 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Количество вакцинаций сократилось в пять раз по сравнению со вчерашним показателем. Это связано с выходными.

Отмечается, что первую дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы - 15 194 человека.

Вакцинация проводилась 354 мобильными бригадами по иммунизации, 1 555 пунктами прививки и 322 центрами вакцинации населения.

Больше всего прививок в течение суток сделали препаратом компании Pfizer-20 997.

Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac - 7 860 и AstraZeneca - 6 040.

Препарат фирмы Moderna не был задействован.

В ведомстве подчеркнули, что с начала прививочной кампании вакцинировано 7 794 189 человек, из них получили одну дозу - 7 794 187 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 159 120 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев - 917

Винницкая - 458

Волынская - 519

Днепропетровская - 2046

Донецкая - 247

Житомирская - 328

Закарпатская - 377

Запорожская - 750

Ивано-Франковска - 698

Киевская - 734

Кировоградская - 253

Луганская - 227

Львовская - 398

Николаевская - 495

Одесская - 1274

Полтавская - 772

Ровенская - 518

Сумская - 177

Тернопольская - 829

Харьковская - 1066

Херсонская - 456

Хмельницкая - 363

Черкасская - 562

Черновицкая - 617

Черниговская - 113

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Напомним, ранее мы писали, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) на следующей неделе рассмотрит вопрос о введении бустерной вакцинации на территории Украины. В первую очередь дополнительную дозу будут предлагать людям с хроническими болезнями.