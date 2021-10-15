В Украине в течение суток количество вакцинаций сократилось в пять раз, - Минздрав
Первую дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы - 15 194 человека
В Украине за минувшие сутки, 14 октября, прививки от коронавируса COVID-19 получили 34 897 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Количество вакцинаций сократилось в пять раз по сравнению со вчерашним показателем. Это связано с выходными.
Отмечается, что первую дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы - 15 194 человека.
Вакцинация проводилась 354 мобильными бригадами по иммунизации, 1 555 пунктами прививки и 322 центрами вакцинации населения.
Больше всего прививок в течение суток сделали препаратом компании Pfizer-20 997.
Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac - 7 860 и AstraZeneca - 6 040.
Препарат фирмы Moderna не был задействован.
В ведомстве подчеркнули, что с начала прививочной кампании вакцинировано 7 794 189 человек, из них получили одну дозу - 7 794 187 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 14 159 120 прививок.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев - 917
- Винницкая - 458
- Волынская - 519
- Днепропетровская - 2046
- Донецкая - 247
- Житомирская - 328
- Закарпатская - 377
- Запорожская - 750
- Ивано-Франковска - 698
- Киевская - 734
- Кировоградская - 253
- Луганская - 227
- Львовская - 398
- Николаевская - 495
- Одесская - 1274
- Полтавская - 772
- Ровенская - 518
- Сумская - 177
- Тернопольская - 829
- Харьковская - 1066
- Херсонская - 456
- Хмельницкая - 363
- Черкасская - 562
- Черновицкая - 617
- Черниговская - 113
Напомним, ранее мы писали, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) на следующей неделе рассмотрит вопрос о введении бустерной вакцинации на территории Украины. В первую очередь дополнительную дозу будут предлагать людям с хроническими болезнями.