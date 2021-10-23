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В Украине в течение недели пункты вакцинации заработают на всех областных вокзалах

Фото из открытых источников

Вакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку

На железнодорожных вокзалах всех областных центров заработают пункты вакцинации против COVID-19. Сегодня, 23 октября, начнут действовать пункты на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что с 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах и Раздельном.

Также в компании добавили, что сейчас идет вакцинация работников, в первую очередь тех, которые контактируют с клиентами.

"Сейчас уже вакцинировано 30% проводников, в ближайшее время эта цифра будет увеличена вдвое", - сказал и. о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Новости по теме: Без COVID-сертификата запрещено: Как будет работать транспорт в Украине с 21 октября и есть ли исключения для невакцинированных

Напомним, ранее мы писали, что на территории Киевского центрального железнодорожного вокзала и девятерых по Украине открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус COVID-19 для невакцинированных пассажиров.

Так, пункты экспресс-тестирования 21 октября появились в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать экспресс-тест за 350 грн, а результаты получить в течение 15-30 минут.

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