В Украине в течение ближайших дней объявлена пожарная опасность

Пожарная опасность в Украине Укргидрометцентр

Она сохранится минимум до 14 сентября

В Украине в ближайшие дни ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, который воздержится по меньшей мере до 14 сентября. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Как отмечается, в течение 11 сентября пожарная опасность сохранится в южных, центральных и восточных областях, а 12 сентября - еще в Киевской, Житомирской, Тернопольской областях.

Кроме этого, 13-14 сентября по всей Украине, кроме крайнего запада, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Напомним, что ранее в Калифорнии бушевали лесные пожары. Несколько тысяч спасателей пытались потушить огонь, в штате объявили чрезвычайную ситуацию. В результате этого пожара было сожжено более 80 тысяч гектаров земли.

Также в центре северо-итальянского города Турин вспыхнул масштабный пожар, в результате которого около 100 человек были эвакуированы из своих домов.

А в Греции произошел масштабный пожар на горе Афон. Пламя пытались потушить около 40 пожарных.