В Украине в начале недели прививки от COVID-19 получили более 48 тысяч человек

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Всего в Украине провели 1 436 285 прививок

В понедельник, 7 июня, прививки от коронавирусной болезни COVID-19 получил 48 161 человек. Об этом сообщает пресс-cлужба МОЗ.

Согласно сообщению, одну дозу получили 43 137 человек, полностью иммунизированные - 5024 человека. Известно, что больше всего прививок сделали препаратом Comirnaty от Pfizer - 25 029 и китайским препаратом CoronaVac - 21 652. Кроме этого, использовали вакцины CoviShield - 660 прививок и AstraZeneca - 820.

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Как отмечается, от начала вакцинальной кампании привито 1 284 145 человек, из них получили 1 дозу – 1 284 143 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 152 142 человека (из них двое человек получили одну дозу за границей).

По состоянию на утро 8 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что лица, которых прививали двумя дозами вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить международное свидетельство о вакцинации.