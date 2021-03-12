В Украине в конце марта прогнозируют начало пожароопасного периода

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Он продлится 3 месяца

В Украине в конце марта прогнозируется начало пожароопасного периода. Об этом сообщает Урядовий портал.

"Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что по информации Гидрометцентра пожарный период этого года начнется в конце марта, после схода снежного покрова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в апреле, мае и в сентябре прогнозируется формирование длительных периодов чрезвычайно высокой пожарной опасности в основном в восточных и южных областях, а летом такая ситуация будет наблюдаться по всей территории Украины.

При этом добавляется, что сейчас зафиксировано 660 случаев горения травы и тростника на площади более 400 га.

Напомним, что лесные пожары, которые происходили весной 2020 года, значительно изменили карту загрязнений Чернобыльской зоны отчуждения. Опасные радионуклиды попали не только в атмосферу.