В Украине в феврале введут адаптивный карантин: В Минздраве раскрыли детали

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Виктор Ляшко заявил, что преимуществом в этом карантине будет способность здравоохранительной системе предоставлять людям медицинскую помощь

В Украине во второй половине или в конце февраля введут адаптивный карантин, а регионы в стране поделят на 3 или 4 зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает издание Vesti.

"Ключевой вещью в новом адаптивном карантине, который мы хотим внедрить, будет способность системы охраны здоровья предоставлять медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", — отметил Виктор Ляшко.

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Однако, санитарный врач заверил, что в этот раз зонирование затронет не карантинные ограничения, которые вводятся на тех или иных территориях, а будет "сообщать и показывать органам местного самоуправления, бизнесу или другим субъектам о том, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в регионе, что может привести к негативным последствиям".

Напомним, вчера премьер-минист Денис Шмыгаль заявил, что пока в Украине предполагается наличие зеленой, желтой и оранжевой зон, а красная зона будет вводиться только при наличии соответствующего решения правительства.