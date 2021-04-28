В Украине в этом году более трех тысяч человек сменили имя

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В прошлом году такой услугой воспользовались 12 528 граждан

В Украине 3391 человек изменил свое имя за три месяца текущего года, сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.

"За первые три месяца 2021 года 3391 человек изменил свое имя. Именно столько соответствующих актовых записей было составлено органами государственной регистрации актов гражданского состояния за указанный период", - говорится в сообщении.

В течение прошлого года такой услугой воспользовались 12 528 граждан, информируют в Минюсте.

В то же время в ведомстве напоминают о причинах, когда лицу могут отказать в изменении имени, а именно в случае осуществления в отношении заявителя уголовного производства или его пребывания под административным надзором; наличии у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке; официального обращения правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя и представления заявителем ложных сведений.

Отметим, что услуга по смене отчества и смене имени стоит 5 грн 10 копеек, при повторной смене имени или отчества нужно будет заплатить 51 грн.

1 января 2021 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества", согласно которым менять по собственному усмотрению свою фамилию, имя и (или) отчество разрешается с 16 лет.

С 14 лет разрешается изменить свою фамилию, имя и (или) отчество с согласия родителей или опекунов.

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