В Украине в ближайшие дни прохладная погода будет сопровождаться дождями и грозами

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Температура воздуха будет колебаться 23-28°

В Украине ожидается прохладная погода, которая будет сопровождаться дождями и грозами. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозовые дожди, днем местами порывы и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в восточных областях до 31°.

В Киеве в пятницу без осадков, а температура ночью будет составлять 14-16°, днем 25-27°.

21 августа в восточных, юго-восточных, днем и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в восточной части при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей 17-19°; днем 23-28°.

Также в столице в субботу дождей не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 25°.

Напомним, что сегодня, 19 августа, в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий в ряде регионов страны, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение. В центре, на юге и востоке страны ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с.