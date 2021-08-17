В Украине в ближайшее время появится государственный авиаперевозчик

Появление государственного авиаперевозчика обеспечит украинцам доступные и удобные перелеты между регионами страны, а также даст толчок для развития туристического потенциала

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше где собеседники обсудили оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины.

В Украине при поддержке международных партнеров появится государственный авиаперевозчик. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", - подчеркнул Зеленский в ходе встречи с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше.

Глава государства отметил, что на сегодня внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.

По словам президента, появление государственного авиаперевозчика обеспечит украинцам доступные и удобные перелеты между регионами страны, а также даст толчок для развития туристического потенциала Украины.

Зеленский также отметил, что этот масштабный проект уже получил поддержку международных партнеров.

В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

Марк Роше со своей стороны сообщил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован. Кроме того, на нем сказалось влияние пандемии коронавируса.

Однако, несмотря на это, возможности для создания национального авиаперевозчика в Украине определенно есть.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гинатасом Науседой. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе.