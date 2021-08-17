home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине в ближайшее время появится государственный авиаперевозчик

Владимир Зеленский Instagram / Владимир Зеленский

Появление государственного авиаперевозчика обеспечит украинцам доступные и удобные перелеты между регионами страны, а также даст толчок для развития туристического потенциала

В Украине при поддержке международных партнеров появится государственный авиаперевозчик. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше где собеседники обсудили оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины.

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", - подчеркнул Зеленский в ходе встречи с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше.

Глава государства отметил, что на сегодня внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.

По словам президента, появление государственного авиаперевозчика обеспечит украинцам доступные и удобные перелеты между регионами страны, а также даст толчок для развития туристического потенциала Украины.

Зеленский также отметил, что этот масштабный проект уже получил поддержку международных партнеров.

В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

Марк Роше со своей стороны сообщил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован. Кроме того, на нем сказалось влияние пандемии коронавируса.

Однако, несмотря на это, возможности для создания национального авиаперевозчика в Украине определенно есть.

Новости по теме: Зеленский утвердил новую государственную награду "Национальная легенда Украины"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гинатасом Науседой. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе. 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

ИноСМИ: В Раде напомнили о предупреждении Путина украинским властям из-за преследования Медведчука В Кремле назвали темы переговоров на встрече Меркель с Путиным Кузьмин о реакции украинских властей на действия Путина: Неужели они не понимают, чем это все может закончиться? Медведчук - патриот своей страны, он пытается исправить бардак в Украине

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект