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В Украине ужесточили требования к перевозке детей в транспорте

Фото из открытых источников

Также законом определяютс характеристики детских удерживающих систем, а также их установление

Кабинет министров ужесточил требования к перевозке детей в транспортных средствах. Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 24 февраля, передает Укринформ.

Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, изменения в Правила дорожного движения, утвержденные правительством, предусматривают усиление требования к перевозке детей, определяют характеристики детских удерживающих систем, а также их установка.

Кроме этого, для адаптации национального законодательства к актам ЕС предлагается вместо термина "специальные средства" применять термин "детская удерживающая система" и дать ему определение в соответствии с Правилами Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций.

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Ранее сообщалось, что вблизи Березного Ровенской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в результате которого погибла водитель легковушки и малолетний ребенок.

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