Наказание за сексуальную эксплуатацию детей усилят: Зеленский подписал закон

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ВРУ приняла закон 18 февраля 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции)" № 1256-IX. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, документ закрепляет в украинском законодательстве определение понятия "детская порнография". Закон также устанавливает уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера, домогательства лиц, не достигших 16-летнего возраста, за изготовление и использование детской порнографии, за посещение или проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего лица, а также за вовлечение ребенка в участие в таких мероприятиях.

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Закон предусматривает, что уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.

Кроме этого, документ вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Напомним, недавно в столице задержали работника школы по подозрению в развращении 10-летней девочки.