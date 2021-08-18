В Украине ужесточат ответственность за подделку COVID-сертификатов

Также Кабмин должен проработать вопрос ужесточения наказания за внесение недостоверных сведений в медицинские базы данных

Совет нацбезопасности и обороны Украины планирует усилить ответственность за подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение сегодня, 18 августа, подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис президента .

Отмечается, что СНБО поручил Кабинету министров проработать вопрос об усилении ответственности за подделку документов, в том числе электронных, о вакцинации, сбыте и их использовании.

Также Кабмин должен проработать вопрос ужесточения наказания за внесение недостоверных сведений в медицинские базы данных.

Согласно решению СНБО, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект.

Напомним, ранее Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает Европейский Союз. Украина также признает европейские сертификаты в ответ.

Как сообщалось ранее, в Украине начался конечный процесс подключения Украины к продуктовой среде инфраструктуры COVID-сертификатов Европейского Союза.