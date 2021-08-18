В Украине ужесточат ответственность за подделку COVID-сертификатов
Также Кабмин должен проработать вопрос ужесточения наказания за внесение недостоверных сведений в медицинские базы данных
Совет нацбезопасности и обороны Украины планирует усилить ответственность за подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение сегодня, 18 августа, подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис президента.
Отмечается, что СНБО поручил Кабинету министров проработать вопрос об усилении ответственности за подделку документов, в том числе электронных, о вакцинации, сбыте и их использовании.
Также Кабмин должен проработать вопрос ужесточения наказания за внесение недостоверных сведений в медицинские базы данных.
Согласно решению СНБО, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект.
Напомним, ранее Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает Европейский Союз. Украина также признает европейские сертификаты в ответ.
Как сообщалось ранее, в Украине начался конечный процесс подключения Украины к продуктовой среде инфраструктуры COVID-сертификатов Европейского Союза.