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В Украине уже зафиксировали 300 случаев штамма "Дельта"

В частности, в Киеве подтвердили 21 случай инфицирования

Anadolu Agency

В Украине увеличивается количество случаев штамма коронавируса "Дельта". Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

По состоянию на 12 августа в Украине зарегистрировано 300 случаев заражения индийским штаммом "Дельта".

Как сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, сейчас в Киеве "Дельта" выявлена у 21 пациента, а в Ровенской области 80% больных заражены этим штаммом.

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Напомним, по состоянию на 5 августа в Украине официально подтвердили 147 случаев инфицирования индийским штаммом коронавируса. Тогда "Дельта" быстрее распространялась в Волынской, Одесской, Тернопольской области, Черновцах и Киеве.

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