В Украине уже более 2 млн человек полностью вакцинировались от COVID-19

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Всего за все время проведено 5 526 204 прививки.

За прошедшие сутки, 30 июля, в Украине прививки от коронавирусной болезни COVID-19 получили 150 080 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, накануне одну дозу получили 88 219 человек, полностью иммунизированы - 61 861 человек. В течение суток работали 873 мобильные бригады, 2 485 пунктов прививки и 255 центров вакцинации.

Как отмечается, от начала вакцинальной кампании привито 3 525 850 человек, из них получили одну дозу – 3 525 848 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 000 356 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Напомним, за сутки 30 июля в Украине зафиксировали 916 новых подтвержденных случаев COVID-19, 15 человек умерли.