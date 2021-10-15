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В Украине уже 18 областей соответствуют оранжевой зоне карантина: Перечень

Фото из открытых источников

К списку добавилась Киевская область

По состоянию на утро 15 октября в Украине уже 18 регионов соответствуют оранжевой зоне карантина. За минувшие сутки уровень эпидемической опасности ухудшился в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как отмечается, оранжевому уровню эпидемической опасности соответствуют Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В то же время, в желтой зоне карантина остаются город Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская и Ровенская области.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 15 октября, красная зона адаптивного карантина начала действовать в Херсонской области.

МИНЗДРАВ

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Напомним, по состоянию на утро 15 октября в Украине лабораторно подтвердили 2 610 899 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки - 13 624. В частности, заболели 1177 детей и 170 медработников. Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1492) и Днепропетровской (1332) областях.

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