В Украине уже 11 регионов приблизились к переходу в зеленую зону карантина

Зеленая зона устанавливается сразу на всей территории страны, если эпидпоказатели в норме в не менее чем 13 регионах

В Украине по эпидемиологическим показателям уже 11 регионов приблизились к переходу в зеленую зону адаптивного карантина. Об этом свидетельствуют данные , обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

Как отмечается, в Киеве коэффициент выявления новых случаев коронавируса три дня подряд составляет менее 5%, а процент от эпидемиологического порога - менее 50%.

В Закарпатской области два дня подряд наблюдался коэффициент новых случаев на уровне 5%, а вчера, 31 мая, он снизился до 4,5%. Процент от эпидемиологического порога также составляет менее 50%.

Кроме того, в Винницкой области в течение последних трех дней наблюдался самый низкий в стране показатель выявления новых случаев коронавируса - 3%, 2,9%, 2,7%.

Также улучшения эпидемиологической ситуации с перспективой перехода в зеленую зону фиксируется в Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областях.

МИНЗДРАВ

Как известно, зеленый уровень эпидопасности позволяет региону смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается сразу на территории всей страны, если в не менее чем 13 регионах заболеваемость составит менее 50% эпидпорога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5%.

Напомним, по состоянию на утро 1 июня в Украине лабораторно подтвержден 2 204 631 случай заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки выявили 2137 новых больных.