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В Украине увеличивается заболеваемость COVID-19, за сутки - 8 147 новых случаев

Иллюстративное фото

Лидирует по уровню заболеваемости Ивано-Франковская область

По состоянию на утро 25 марта в Украине зарегистрировано 1 325 841 случай коронавируса COVID-19, за сутки заболели 8 147 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо". 

Согласно сообщению, накануне заболели 483 ребенка и 301 медработник, 2 770 человек госпитализированы в больницы, 135 человек умерли. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г. Киеве (652) и Винницкой (639) областях.

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Как отмечается, сейчас количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев - 652 случая;
  • Винницкая область - 639 случаев;
  • Волынская область - 193 случая;
  • Днепропетровская область - 316 случаев;
  • Донецкая область - 218 случаев;
  • Житомирская область - 711 случаев;
  • Закарпатская область - 654 случая;
  • Запорожская область - 132 случая;
  • Ивано-Франковская область - 711 случаев;
  • Киевская область - 318 случаев;
  • Кировоградская область - 63 случая;
  • Луганская область - 47 случаев;
  • Львовская область - 432 случая;
  • Николаевская область - 194 случая;
  • Одесская область - 268 случаев;
  • Полтавская область - 210 случаев;
  • Ровенская область - 187 случаев;
  • Сумская область - 219 случаев;
  • Тернопольская область - 332 случая;
  • Харьковская область - 432 случая;
  • Херсонская область - 52 случая;
  • Хмельницкая область - 285 случаев;
  • Черкасская область - 160 случаев;
  • Черновицкая область - 561 случай;
  • Черниговская область - 161 случай.

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Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине сделали первую прививку от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом CoviShield. 

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