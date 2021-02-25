В Украине увеличивается заболеваемость COVID-19, за сутки - 8 147 новых случаев

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Лидирует по уровню заболеваемости Ивано-Франковская область

По состоянию на утро 25 марта в Украине зарегистрировано 1 325 841 случай коронавируса COVID-19, за сутки заболели 8 147 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 483 ребенка и 301 медработник, 2 770 человек госпитализированы в больницы, 135 человек умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г. Киеве (652) и Винницкой (639) областях.

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Как отмечается, сейчас количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев - 652 случая;

Винницкая область - 639 случаев;

Волынская область - 193 случая;

Днепропетровская область - 316 случаев;

Донецкая область - 218 случаев;

Житомирская область - 711 случаев;

Закарпатская область - 654 случая;

Запорожская область - 132 случая;

Ивано-Франковская область - 711 случаев;

Киевская область - 318 случаев;

Кировоградская область - 63 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 432 случая;

Николаевская область - 194 случая;

Одесская область - 268 случаев;

Полтавская область - 210 случаев;

Ровенская область - 187 случаев;

Сумская область - 219 случаев;

Тернопольская область - 332 случая;

Харьковская область - 432 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 285 случаев;

Черкасская область - 160 случаев;

Черновицкая область - 561 случай;

Черниговская область - 161 случай.

Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине сделали первую прививку от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом CoviShield.