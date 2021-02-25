В Украине увеличивается заболеваемость COVID-19, за сутки - 8 147 новых случаев
Лидирует по уровню заболеваемости Ивано-Франковская область
По состоянию на утро 25 марта в Украине зарегистрировано 1 325 841 случай коронавируса COVID-19, за сутки заболели 8 147 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 483 ребенка и 301 медработник, 2 770 человек госпитализированы в больницы, 135 человек умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г. Киеве (652) и Винницкой (639) областях.
Как отмечается, сейчас количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев - 652 случая;
- Винницкая область - 639 случаев;
- Волынская область - 193 случая;
- Днепропетровская область - 316 случаев;
- Донецкая область - 218 случаев;
- Житомирская область - 711 случаев;
- Закарпатская область - 654 случая;
- Запорожская область - 132 случая;
- Ивано-Франковская область - 711 случаев;
- Киевская область - 318 случаев;
- Кировоградская область - 63 случая;
- Луганская область - 47 случаев;
- Львовская область - 432 случая;
- Николаевская область - 194 случая;
- Одесская область - 268 случаев;
- Полтавская область - 210 случаев;
- Ровенская область - 187 случаев;
- Сумская область - 219 случаев;
- Тернопольская область - 332 случая;
- Харьковская область - 432 случая;
- Херсонская область - 52 случая;
- Хмельницкая область - 285 случаев;
- Черкасская область - 160 случаев;
- Черновицкая область - 561 случай;
- Черниговская область - 161 случай.
Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине сделали первую прививку от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом CoviShield.